В МВФ определили, что нужно Украине для экономического прорыва

Пока что у иностранных инвесторов и внутреннего бизнеса есть проблемы, считает Люнгман

Для ускорения экономического роста, нынешние темпы которого не устраивают президента Петра Порошенко, в Украине нужно снизить процентные ставки по кредитам и обеспечить благоприятный бизнес-климат. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, передает "Укринформ".

"Для того, чтобы повысить экономический рост, необходимо снизить номинальные процентные ставки", – сказал Люнгман.

Как известно, сейчас учетная ставка Национального банка составляет 18%, жесткая монетарная политика проводится для противодействия инфляции. Люнгман согласен, что высокие номинальные процентные ставки напрямую связаны с инфляцией, однак они сдерживают внутреннего инвестора, для которого занимать в банках деньги под такой процент довольно дорого. Вместе с тем, для того чтобы снизить ставки надо побороть инфляцию, Нацбанк в этом направлении делает правильные шаги, уверен поспред МВФ.

По мнению Люнгмана, еще один ключевой момент на пути ускорения экономического роста – это улучшение бизнес-климата в стране, ведь инвесторы, которые присматриваются к Украине с долгосрочной перспективой инвестирования, хотят быть уверены в том, что к ним будет честное и справедливое отношение.

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Также в МВФ подчеркнули, что в Украине и в дальнейшем должны воплощать в жизнь реформы, касающиеся судебной системы и борьбы с коррупцией.

Как сообщалось, МВФ и Украина достигли договоренностей по новой программе формата stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Заявление МВФ о новой программе последовало в течение часа после решения Кабмина повысить цены на газ в Украине на 23,5% с 1 ноября. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

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