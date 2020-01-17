В МВФ поддержали подавшего в отставку Гончарука

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает текущую политику правительства Алексея Гончарука и Национального банка Украины (НБУ), направленную на укрепление экономики страны. Об этом заявили в представительстве МВФ в Киеве после того, как Гончарук подал в отставку, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и Национального банка Украины (НБУ) способствовала укреплению экономики Украины. <...> Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов – все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", – подчеркнули в МВФ, не став комментировать возможные последствия отставки премьера.

Напомним, 17 января 2019 года премьер Алексей Гончарук подал в отставку. О том, что глава Кабинета министров подал заявление об увольнении с поста, он написал на своей странице в Facebook.

Реклама

Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов

В тренде Какие медуслуги станут бесплатными с апреля-2020: пять видов помощи

Причиной отставки стала история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике".

Ранее Алексей Гончарук комментировал публикацию этой записи и рассказывал, в каком случае его можно будет назвать профаном:

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама