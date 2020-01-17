Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

История с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи.

Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке.

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"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда. Я пришел на должность – выполнять программу Президента. Он для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент", – заявил Гончарук.

Сайт "Сегодня" следит за ситуацией, публикует заявления официальных лиц и экспертов:

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