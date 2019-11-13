В МВФ рассказали, чего ждут от переговоров в Украине

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В Международном валютном фонде, миссия которого возвращается в Украину уже 14 ноября для переговоров по новой программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility), надеются на скорое завершение работы миссии.

Об этом директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал "Голосу Америки".

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим", – говорит Томсен.

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Вопрос очищения банковского сектора будет важной частью обсуждений, замечает он: "Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений".

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо.

Очевидно, одной из целей является это сохранить и развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", – резюмировал он.

Как сообщает издание, ожидается, что миссия проведет обсуждение с руководством Украины о новой трехлетней программе расширенного кредитования, которая должна заменить программу stand by объемом в 3,9 млрд долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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