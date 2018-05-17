В МВФ сделали заявление по Антикоррупционному суду в Украине

Сегодня, 17:55

Райс подчеркнул, что окончательная версия закона об Антикоррупционном суде должна полностью соответствовать обязательствам Украины

В МВФ сделали заявление. Фото: AFP
В МВФ сделали заявление. Фото: AFP

Закон об Антикоррупционном суде является критически важным требованием для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Необходим прогресс по ряду вопросов, чтобы мы могли завершить четвертый пересмотр (программы EFF – Ред.). Это касается и энергетического сектора, и фискальной политики, и принятия закона, который позволит учредить сильный и независимый Антикоррупционный суд. Последнее является критически важным", – сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, 17 мая.

При этом Райс подчеркнул, что окончательная версия закона об Антикоррупционном суде должна полностью соответствовать обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Совета Европы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что законопроект об Антикоррупционном суде может быть принят Верховной Радой во втором чтении до 1 июня.

Гройсман также заверил, что после принятия законопроекта правительство сделает все, чтобы Антикоррупционный суд заработал как можно скорее.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Кроме того, согласно требованиям МВФ и обязательствам Украины, правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.

Напомним, МВФ назвал ТОП-8 реформ для Украины.
Украина, мвф, райс, антикоррупционный суд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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