В НАБУ признали, что формулы "Роттердам+" и "Амстердам+" похожи

Сытник при этом считает, что обстоятельства внедрения формул - разные

Артем Сытник / Фото: Сегодня

Принятая правительством формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") похожа по структуре на формулу определения цены на уголь "Роттердам+". Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украина Артем Сытник, передает "РБК-Украина".

"Абсолютно разные обстоятельства, абсолютно разные бенефициары и совершенно разные экономические обоснования этих формул. Хотя по структуре они (формулы. – Ред.), возможно, похожи", – заявил Сытник.

Напомним, 28 января правительство приняло решение привязать максимальное значение цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на нидерландском газовом хабе TFF. В частности, правительственное постановление определяет, что цены на газ, которое "Нафтогаз" продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен, которые устанавливаются на TFF течение 1-22 числа предыдущего месяца.

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Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, утвержденная правительством формула цены на газ "Амстердам+" является такой же, как и формула "Роттердам+", поскольку базируется на импортном паритете.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

В январе 2020 Кабинет министров пересмотрел формулу расчета цены газа, обязав НАК "Нафтогаз" формировать стоимость газа исходя из котировок на нидерландском хабе TFF – на одной из самых ликвидных торговых площадок Европы. Эксперты утверждают, что новая газовая формула аналогична формуле "Роттердам+".

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