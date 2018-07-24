В Нацбанке пояснили, зачем Украина подписала налоговую конвенцию MLI

Введение более эффективного налогового регулирования в Украине – одна из предпосылок окончательного перехода к свободному движению капитала. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ), комментируя подписание Многосторонней конвенции MLI.

В Нацбанке отметили, что приветствуют подписание Украиной конвенции MLI. Регулятор напомнил, что Многосторонняя конвенция MLI является частью "Плана действий BEPS".

"После ратификации документа, Украина сможет выполнить два из четырех пунктов минимального стандарта "Плана действий BEPS", – подчеркнули в Нацбанке.

"Проект BEPS" – это план действий в области международного налогообложения, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по предложению и при активной поддержке лидеров стран G20. Суть плана состоит в том, что все страны мира должны включиться в совместную борьбу против "агрессивного налогового планирования" (BEPS). ОЭСР разрабатывает комплекс рекомендаций, направленных на борьбу с BEPS. Затем страны имплементируют рекомендации в свое налоговое законодательство.

Ээффективно воплотить все шаги к свободному движению капитала, по мнению Нацбанка, возможно только при условии сотрудничества между налоговыми органами Украины и других государств.

"Из-за промедления с присоединением к системе автоматического обмена финансовой информацией, Украину могут признать страной, которая не сотрудничает по налоговым вопросам. Это усложнит для национальных компаний расширение присутствия на европейских рынках. А учитывая усиление за рубежом требований к банкам по осуществлению финансового мониторинга и соблюдения принципов KYC (know your client) в последние годы украинские банки, которые стремятся к налаженного сотрудничества с иностранными партнерами, также должны работать по международным стандартам", – отметила первая заместительница председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Ранее в Минфине предупредили, что Евросоюз может внести Украину в список стран, которые ЕС считает офшорами, если Киев до конца года не ратифицирует соглашение MLI.