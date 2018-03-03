В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"

Украинская компания могла бы понести значительные убытки если бы закупала газ и у "Газпрома" и в Европе

"Нафтогаз Украины" не мог закупить газ в Европе с целью подстраховки на случай демарша "Газпрома", поскольку существовал риск огромных убытков. Об этом в Facebook сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Покупать газ из Европы "для подстраховки" – не вариант. Поскольку если "Газпром" увидит, что нам его газ не нужен, он не будет прерывать поставки, но будет продавать нам ненужный газ (который Украина должна выкупить по решению Стокгольмского арбитража – Ред.). И мы будем платить дважды: за газ из Европы и за газ от "Газпрома". Будем нести огромные убытки, которые никто не покроет", – пояснил он.

Витренко отметил, что в последнее время цена на газ в Европе была очень высокой.

"Газ в эти дни в Европе стоил до 1 тыс. долл., то есть в четыре раза дороже по контракту с "Газпромом". Если бы мы его покупали, "Нафтогаз" бы немедленно обвинили в расточительстве. Мы для украинцев зарабатываем деньги, а не теряем их. Именно такое у нас понимание, как должна работать национальная компания", – отметил он.

Ветренкоподчеркнул, что по итогам отказа "Газпрома" поставлять газ в Украину на условиях, предусмотренных контрактом и решением Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" имеет юридическую возможность требовать от "Газпрома" компенсации убытков.

"Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом". А вот если бы мы покупали в Европе для "подстраховки", то сейчас бы не только эта разница, но и вся стоимость газа в Европе легла бы на убытки. Убытки для украинского народа – собственника "Нафтогаза", – написал он.

Ранее президент Петр Порошенко уже рассказал, чем аукнется России ее газовый демарш. По его словам, юристы НАК "Нафтогаз Украины" готовят соответствующие представления о компенсации убытков от действий российской компании "Газпром".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итгам рассмотрения спора, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. И вернул предоплату.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

"Вчера (1 марта – Ред.) за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил нам, что "передумал", а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель – осуществить мечту о том, что "Украина замерзла" или о том, что "Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого", – отметили в "Нафтогазе".

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта, из-за которой стране теперь не хватает 18 млн кубов газа. У президента и в Кабмине прошел ряд экстренных совещаний.

О том, чем может закончится новый спор Украины и России читайте в материале "Сегодня" Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше.