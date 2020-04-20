Впервые в истории: баррель американской нефти стоит 1 цент

Цены на нефть бьют антирекорды. На торгах в Лондоне стоимость WTI — техасской легкой нефти — впервые в истории упала до 1 цента за баррель.

Цена барреля северноевропейской марки Brent также падает, хоть и не так резко: эта нефть в понедельник подешевела на 6%, до 26,4 долларов за баррель.

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Обрушение цен связывают с целым комплексом факторов: общим перепроизводством, резким падением спроса на фоне коронавируса, неуверенностью трейдеров в дальнейшем развитии ситуации.

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Соответственно, растут запасы сырья в хранилищах. Так, резервы той же WTI оцениваются сейчас в рекордные 160 миллионов баррелей. Поэтому финансовые трейдеры, которые редко имеют дело с реальными поставками, сталкиваются с тем, что им просто негде разместить покупку.

Обвал цен на нефть продолжается несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался в том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем Саудовская Аравия этому способствовала, почему США это "проспали" и чем все закончится. Также мы выяснили, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

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