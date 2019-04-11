В "Нафтогазе" озвучили шаги на случай остановки транзита из России

О возможных действиях компании рассказал Юрий Витренко

Фото: AFP

Компания "Нафтогаз Украины" разрабатывает план действий на случай прекращения транзита российского газа через Украину с 2020 года.

Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" в Брюсселе (Бельгия), сообщает "Укринформ".

Он озвучил основные шаги украинской стороны при возможной остановке транзита:

"Нафтогаз" будет настаивать на выполнении "Газпромом" решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате украинской стороне 2,56 млрд долларов;

компания предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам, который позволит "Нафтогазу" оставаться надежным транзитным партнером для Европы и заставит "Газпром" действовать по конкурентным правилам ЕС;

"Нафтогаз" планирует инициировать новые арбитражные слушания по взысканию сумм из-за ускоренной амортизации украинской ГТС.

По словам Витенко, "Нафтогаз" намерен возбудить против "Газпрома" правовую процедуру за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции. Такой иск может поступить в соответствующие директораты Еврокомиссии уже в конце апреля 2019 года, добавил он.

"Нафтогаз" и Евросоюз имеют общие интересы. Убежден, что события, которые происходят сегодня, только подчеркивают необходимость более мощного и даже более тесного партнерства. Мы можем вместе работать на совместных началах, основой которых является верховенство права, прозрачность и правила честной игры", – сказал он.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Газ из России поставляется в Украину только для транзита.

После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины имеют хорошие перспективы.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину, поэтому компания готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:

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