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В "Нафтогазе" раскрыли подробности жалобы на "Газпром" в Еврокомиссию

7 мая, 15:42

Элементы жалобы озвучил Юрий Витренко в Вашингтоне

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Жалоба, которую компания "Нафтогаз Украины" подала в Еврокомиссию (ЕК) на антиконкурентные действия российского "Газпрома", предотвратит попытки РФ по искусственному повышению цен на газ в Европе. Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью агентству "Укринформ" в Вашингтоне (США).

"Одним из элементов этой жалобы является устранение нарушений антимонопольного законодательства, например, в деятельности "Газпрома в Германии", ведь он контролирует такую компанию, как Wingas. За счет этого достигается установление более высоких цен в Германии, которые влияют на ценообразование по всей Европе, и это также важно для нас", – сказал он.

Витренко также добавил, что в жалобе озвучены вопросы относительно препятствий для виртуального реверса через украинские и другие интерконнекторы в Европе.

По его предположению, представители России могут сразу пойти на сотрудничество, так как "они говорили, что не хотят никаких штрафов, а лучше устранят нарушения". При этом он не исключил вариант, что "Газпром" займет более агрессивную позицию.

"И тогда начнется долгий процесс, который будет более жестким для российской компании", – заключил Витренко.

Напомним, Витренко сообщил о жалобе "Нафтогаза" на действия "Газпрома" в ЕК 6 мая. По его словам, если российскую компанию удастся остановить, Украина сохранит доходы от транзита газа. Он также добавил, что команда "Нафтогаза" может добиться снижения стоимости импортируемого "голубого топлива".

Как заявил в начале мая председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, Киев должен быть готов к тому, что Россия развяжет новую газовую войну и попробует оставить Украину без газа. 


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Тег газ, Газпром, Нафтогаз, транзит, Еврокомиссия, Нафтогаз Украины

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