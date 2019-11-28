В "Нафтогазе" рассказали, когда "Газпром" прекратит транзит газа через Украину

По словам Витренко, "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль

/ Фото: Укртрансгаз

"Газпром" в письме "Нафтогазу" пригрозил, что с 1 января прекратит транзит газа через территорию Украины. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, который ранее назвал крайнюю дату для заключения нового контракта с Москвой, рассказал в интервью DW.

"В письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины", - сказал он.

По его словам, "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль.

"И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане", – добавил он.

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В Кремле тем временем заявили, что сейчас идет обмен коммерческими предложениями между "Нафтогазом" и "Газпромом".

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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