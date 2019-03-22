В "Нафтогазе" сообщили, благодаря кому победили "Газпром" в Стокгольме

Юрий Витренко напомнил, что никто не верил в победу Украины

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook.

В "Нафтогазе" сообщили, благодаря кому победили "Газпром" в Стокгольме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81e/887/5c781e887898c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81e/887/5c781e887898c.png 2019-03-22T16:28:00+02:00 Экономика Юрий Витренко напомнил, что никто не верил в победу Украины

Компания "Нафтогаз Украины" сохранила контроль над компанией "Укртрансгаз" благодаря принципиальной позиции посла США в Украине Мари Йованович, и это позволило одержать победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом 22 марта написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Во многом именно благодаря послу Мари Йованович, ее неравнодушию к интересам Украины, ее способности понимать суть проблемы мы выиграли в Стокгольмском арбитраже по транзитному делу против "Газпрома" 4,6 млрд долларов. Вместо того чтобы заплатить 2,1 млрд долларов "Газпрому", мы сейчас взимаем с него 2,8 (с процентами) млрд долларов", – отметил он.

Витренко рассказал, что в 2016 году Кабинет министров принял решение, из-за которого "Нафтогаз" фактически терял контроль над "Укртрансгазом". По его словам, это разрушало юридическую позицию Украины в Стокгольме.

"Наши аргументы не были учтены, в частности потому, что никто не верил в нашу победу. А вот послы стран "Большой семерки" и представители международных организаций наши аргументы услышали, и после их встречи с премьер-министром это решение Кабмина было отменено. Наиболее принципиальную позицию занимала именно Мари Йованович", – заключил он.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ.

Остаток долга "Газпрома" по решению арбитров составляет 2,56 млрд долларов плюс проценты за время неисполнения судебного решения. По данным "Нафтогаза", за год общий долг вырос почти на 200 млн долларов. Отказавшись выполнять решение арбитров, российская компания инициировала обжалование в апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

11 февраля 2019 года Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Его комментарий, а также заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о ситуации вокруг транзита газа смотрите в сюжете "Сегодня":

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