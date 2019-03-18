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В НБУ сообщили, как повысить доверие к гривне и отказаться от доллара

Сегодня, 14:04

В регуляторе заявили о важности дедолларизации украинской экономики

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня
В НБУ сообщили, как повысить доверие к гривне и отказаться от доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1bd/fbe/5c51bdfbe16b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1bd/fbe/5c51bdfbe16b6.jpg Экономика В регуляторе заявили о важности дедолларизации украинской экономики

Лучшим способом укрепления доверия к гривне является продолжение текущей монетарной политики Национального банка Украины (НБУ), направленной на обеспечение ценовой стабильности, а также снижение инфляции до уровня 5% в среднесрочной перспективе.

Об этом заявил заместитель председателя регулятора Олег Чурий на Инвестиционном форуме CFA Society Ukraine, сообщается 18 марта на странице НБУ в Facebook.

По его словам, Нацбанк будет уделять внимание дедолларизации – процессу постепенного отказа от использования доллара США в качестве валюты международных расчетов и резервной валюты.

"Мы имеем высокий уровень долларизации экономики, что является следствием отсутствия политической и макроэкономической стабильности, прошедших экономических кризисов и высокого уровня инфляции в течение многих лет независимости Украины. Наша задача – снизить долларизацию экономики к естественному уровню через укрепление доверия к гривне как средства расчетов и накопления", – сказал он.

Чурий также отметил подписание НБУ договора об установлении корреспондентских отношений с международным депозитарием Clearstream.

По его словам, это упростит доступ иностранных инвесторов к рынку облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и позволит улучшить валютную структуру государственного долга благодаря большему спросу на ценные бумаги, номинированные в гривне.

Напомним, в начале марта член совета НБУ Василий Фурман заявил, что регулятор проводит политику плавающего обменного курса, и никто специально не удерживает гривню. При этом он добавил, что в отдельные периоды Нацбанк может либо продавать доллар для поддержания гривни, либо выкупать его для пополнения золотовалютных резервов. Фурман заверил, что "гривнепадов не будет никаких".

По состоянию на 18 марта официальный доллар стоит 27,01 гривни. С 15 марта курс повысился на 29 копеек.

15 марта сообщалось, что Министерство финансов Украины за первые два месяца 2019 года привлекло в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ 34,75 млрд гривен, однако были и доходы в валюте.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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Тег доллар, НБУ, Нацбанк, гривня, курс гривни, курс доллара

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