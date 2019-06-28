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"В новогодние праздники будет весело": Россия грозится оставить Украину без импортного газа

28 июня, 18:17

Российская сторона требует переговоров "с чистого листа" и отказывается от европейских условий транзита

Фото: Getty Images

Украина без контракта о транзите российского газа может остаться без реверса российского газа из Европы, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Если Украина говорит "нет", то, соответственно, со стороны России на границе с Украиной у нас не будет обязательств по соответствующим газотранспортным мощностям для подачи этих объемов... Украина должна подумать, в первую очередь, не о транзите, а о своем собственном газоснабжении", – сказал Миллер.

Как известно, с ноября 2015 года Украина не покупает газ напрямую из РФ. Весь импорт осуществляется по реверсу через Польшу, Словакию и Венгрию.

При этом Миллер снова отметил, что подписать новый контракт на поставки газа по европейским стандартам и на европейских условиях "Украина уже не успела", "этот поезд уже ушел, этому поезду можно только посмотреть вслед".

Миллер считает, что переговоры о новых контрактах о поставках и транзите газа в Европу начнутся только после формирования нового правительства в Украине. В этом случае будет шанс начать переговоры "с чистого листа", и вероятность такого сценария "отлична от нуля", отметил он.

Если же решений по поставкам газа в Украину и транзиту российского газа в Европу не будет найдено до истечения действующего контракта, то в новогодние праздники "будет весело", сказал Миллер.

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Как известно, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем. При этом в "Нафтогазе" регулярно предупреждают, что Москва может начать новую газовую войну:


Подробнее переговорах по транзиту российского газа через территорию Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

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Тег газ, Газпром, Миллер, контракт, Украина, реверс, поставки газа, реверс газа, транзит газа, импорт газа

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Источник:

Интерфакс

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