В Одессе стартовал международный финансовый форум

Речь пойдет о программах инвестирования, изменениях в энергетическом секторе, альтернативных энергоресурсах, торговле, инвестициях и стартапах

Лидеры отечественного и мирового производства с съехались на финансовый форум в Одессу. О глобальных тенденциях мировой экономики и месте Украины в них будут говорить с представителями мировых сверхдержав: Китая, США и Великобритании.

Форум продлится 2 дня. Речь пойдет о программах инвестирования, изменениях в энергетическом секторе, альтернативных энергоресурсах, торговле, инвестициях и стартапах. Эксперты заключили, конкурентоспособность на международном рынке Украины обеспечат отсутствие коррупции, развитие внутреннего рынка и эффективно реформы, прежде всего, в энергетическом секторе.

Как заявил на форуме управляющий партнер инвестиционной группы ICU Макар Пасенюк, самыми привлекательными для инвестиций в Украину являются АПК, энергетика и инфраструктура.

"Прямые инвестиции остаются главным реальным драйвером роста ВВП в Украине на фоне сегодняшних экономических реалий, внешней конъюнктуры и обязательств, которые Украина приняла на себя перед международными кредиторами", — считает Пасенюк.

Инвестиции помогут относительно быстро запустить промышленное производство, увеличить потребление и нарастить базу собственного капитала, на который можно будет привлекать долговое финансирование как внутри страны, так и извне, увеличивая темпы роста.

Пятый ежегодный Украинский финансовый форум (#UkrFinForum2018), который организовывает финансовая группа ICU, проходит 20-21 сентября в Одессе.

Видеотрансляция на украинском языке

Первый зал

Второй зал

Видеотрансляция на английском языке

Первый зал

Второй зал

"Программа форума существенно отличается от наших прошлогодних конференций, акцентируя внимание на мировом финансово-экономическом контексте, инновационном инвестировании и новейших тенденциях в управлении капиталом. В публичной дискуссии встретятся лидеры из разных сфер украинского и международного бизнеса, а также регуляторы, определяющие правила работы рынков в нашей стране и за рубежом", – рассказал Константин Стеценко, управляющий партнер группы ICU.

В частности, эксперты ведущих мировых финансовых рынков, в том числе, Китая, США и Великобритании, в ходе форума очертят направления развития глобальных экономик на ближайшие годы. А представители украинского правительства и крупного бизнеса расскажут о последствиях для Украины мировых финансовых процессов и поделятся планами реформ.

"Украина не является замкнутой экономической системой. Глобуса под названием "Украина" нет. Поэтому мы должны вписывать наши экономические планы и инициативы в тенденции глобальной экономики, постоянно продолжать реформы, призванные обеспечить конкурентоспособность страны в контексте быстро меняющихся рыночных условий", – отметил Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU.

Ключевыми спикерами #UkrFinForum18 станут четыре экономиста с мировыми именами: Нараяна Кочерлакота, профессор экономики Университета Рочестера (США), экс-президент и генеральный директор Федерального резервного банка Миннеаполиса; доктор Кейу Джин, профессор экономики Лондонской школы экономики, член консультативного комитета Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая; доктор Джером Бут, основатель Ashmore Group – одной из крупнейших европейских инвестиционных компаний, специализирующейся на развивающихся рынках, автор книги "Развивающиеся рынки в перевернутом мире: сложные взгляды на распределение активов и инвестиции"; а также Эдвард Лукас, более 20 лет служивший редактором британского журнала "The Economist", эксперт в международных отношениях, автор бестселлера "Новая холодная война".

В рамках двухдневной программы состоится 15 панельных дискуссий:

Глобальная финансовая система и мировая экономика: чего ждать Украине от двух сверхдержав;

Станет ли политика препятствием для движения вперед? Реформы в год выборов (политический и инвестиционный аспект);

Меняя подходы в энергетическом секторе Украины;

Революция альтернативной энергетики;

Государство как эффективный собственник;

Ставка на будущее: организованная торговля на товарных рынках Украины;

Что может измениться за год: взгляд в будущее украинской экономики;

Пенсионная реформа в Украине с точки зрения европейских практик;

Утраченные возможности на развивающихся рынках;

Продавать или не продавать: как сдвинуть с мертвой точки приватизацию в Украине;

Блокчейн: возможности и угрозы технологии;

Инфраструктура рынка капиталов и финансовые инструменты в Украине: на пути к европейским стандартам;

Широкие возможности венчурных инвестиций;

Рынок суверенных и корпоративных облигаций: анализ достижений и перспективы сектора;

Украинские стартапы: истории успеха из первых уст.

Форум организован в партнерстве с Киевской Школой Экономики – учебным заведением мирового уровня, которое входит в число ведущих учебных заведений в Европе.

Программа #UkrFinForum18.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.

Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что наша страна привлекла крупные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики, аграрный сектор и розничную торговлю.

Он подчеркнул, что инвестиционный бум, который происходит в Украине, – это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов.

Ранее глава государства подчеркнул, что сейчас продолжается работа по улучшению инвестиционной привлекательности страны. В частности, недавно шведский бренд H&M заработал в Украине, а также было подписано соглашение об инвестициях в возобновляемую энергетику со стороны норвежской компании. Президент рассказал, что еще планируется решение по инвестициям саудовской компании в аграрный сектор и ожидается приход бренда Decathlon.