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В ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине

31 января, 17:36

В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов

Фото: Pixabay
В ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/313/1f9/5c53131f9f559.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/313/1f9/5c53131f9f559.jpg Экономика В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов

Системам Организации Объединенных Наций необходимы 162 млн долларов для реализации гуманитарных проектов в Украине. Об этом сообщил координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

По его словам, критически важными являются 135 млн долларов, чтобы оказать помощь 2,3 млн наиболее уязвимым гражданам.

В частности, более трети – 47,6 млн долларов – необходимы на психосоциальную поддержку, мониторинг защиты прав человека, помощь в сфере индивидуальной защиты и маркировку загрязненных минами территорий.

Еще 31,8 млн долларов предусмотрены, чтобы обеспечить доступ пострадавших в результате конфликта к достаточному количеству воды надлежащего качества и минимальным санитарным гигиеническим услугам.

В плане гуманитарного реагирования на 2019 год предусмотрено также, что район предоставления гумпомощи расширят до 20-километровой зоны вдоль линии разграничения с обеих сторон.

В организации отметили, что гуманитарный план реагирования на 2018 был профинансирован только на 38%.

Ранее Лубрани заявил, что организация поддерживает любые инициативы по достижению мира на востоке Украины.

Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.

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Тег ООН, гуманитарная помощь, гумпомощь, Лубрани

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Источник:

Интерфакс-Украина

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