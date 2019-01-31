В ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине
В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов
Системам Организации Объединенных Наций необходимы 162 млн долларов для реализации гуманитарных проектов в Украине. Об этом сообщил координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.
По его словам, критически важными являются 135 млн долларов, чтобы оказать помощь 2,3 млн наиболее уязвимым гражданам.
В частности, более трети – 47,6 млн долларов – необходимы на психосоциальную поддержку, мониторинг защиты прав человека, помощь в сфере индивидуальной защиты и маркировку загрязненных минами территорий.
Еще 31,8 млн долларов предусмотрены, чтобы обеспечить доступ пострадавших в результате конфликта к достаточному количеству воды надлежащего качества и минимальным санитарным гигиеническим услугам.
В плане гуманитарного реагирования на 2019 год предусмотрено также, что район предоставления гумпомощи расширят до 20-километровой зоны вдоль линии разграничения с обеих сторон.
В организации отметили, что гуманитарный план реагирования на 2018 был профинансирован только на 38%.
Ранее Лубрани заявил, что организация поддерживает любые инициативы по достижению мира на востоке Украины.
Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.
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