Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым

Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе

Фото: president.gov.ua

Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/918/b4e/5c4918b4edc9c.jpeg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/918/b4e/5c4918b4edc9c.jpeg 2019-01-24T03:27:00+02:00 Политика Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время посещения Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, сообщает вечером 23 января пресс-служба главы государства.

Гутерриш подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса.

Также стороны обсудили пути обеспечения выполнения соответствующих резолюций Генассамблеии ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

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"Особое внимание было уделено последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства по Керченскому проливу согласно международного права", – говорится в сообщении.

Порошенко и генсек ООН также обсудили освобождение украинских заложников, которые незаконно удерживаются в России, и обеспечении постоянного мониторинга соответствующими международными механизмами ситуации с правами человека в Крыму.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – вчера 20 украинцев и сегодня на перенесенном заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками.

В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву.

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