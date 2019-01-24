Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым
Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время посещения Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, сообщает вечером 23 января пресс-служба главы государства.
Гутерриш подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса.
Также стороны обсудили пути обеспечения выполнения соответствующих резолюций Генассамблеии ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.
"Особое внимание было уделено последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства по Керченскому проливу согласно международного права", – говорится в сообщении.
Порошенко и генсек ООН также обсудили освобождение украинских заложников, которые незаконно удерживаются в России, и обеспечении постоянного мониторинга соответствующими международными механизмами ситуации с правами человека в Крыму.
Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – вчера 20 украинцев и сегодня на перенесенном заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками.
В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.
Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву.
Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко рассказал, когда завершится формирование Антикоррупционного суда
Порошенко напомнил и о других составляющих антикоррупционной системы
У Порошенко рассказали о деталях переговоров с Меркель
Порошенко и Меркель обсудили предотвращение вмешательства РФ в президентские выборы в Украине
Сделка на 200 млн долларов: в Давосе подписали соглашение о развитии ветроэнергетики в Украине
Соглашения по проекту "Сиваш" заключили между NBT, Total и ЕБРР
Порошенко встретился с главой МВФ в Давосе: о чем говорили
Кристин Лагард заверила Украину в поддержке со стороны МВФ, но и напомнила о необходимости реформ