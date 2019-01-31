В ООН высказались по мирному плану Сайдика на Донбассе
В ОБСЕ предлагали вместе с ООН заняться решением конфликта на востоке Украины
Пока страны "нормандского формата" изучают мирный план по Донбассу, в ООН заявили, что не имеют к нему отношения, хотя и поддерживают любые инициативы по достижению мира на востоке Украины. Об этом на пресс-конференции заявила координатор системы Организации объединенных наций – координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.
В своем мирном плане спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик предлагал, чтобы над деоккупацией Донбасса ОБСЕ и ООН работали совместно.
"Прежде всего, мы поддерживаем Минские соглашения и переговоры, которые продолжаются, усилия "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в Украине. ООН не является частью этих различных форматов, но мы, конечно, поддерживаем переговоры с целью мирного урегулирования конфликта. Существуют различные предложения для достижения мира, и ООН непосредственно пока не вовлечена ни в одно из них", – сказала Лубрани.
Она добавила, что ООН поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира на востоке Украины.
Отметим, у Лаврова скептических отреагировали на мирный план Сайдика. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин считает, что предложение ОБСЕ не поддерживается ни украинской стороной, ни боевиками.
Мирный план ОБСЕ прокомментировала и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Ее смутил пункт, согласно которому парламенты России и Украины должны ратифицировать общий документ по деоккупации Донбасса, а также призвала ОБСЕ больше сосредоточится на Минских соглашениях.
Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В ООН высказались по мирному плану Сайдика на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе боевики сожгли свой штаб, чтобы скрыть от россиян нарушения
В подразделениях «армии Л/ДНР» выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, и тут нагрянула проверка из РФ
На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
Двое российских наемников уничтожены, трое – тяжело ранены