В ООН высказались по мирному плану Сайдика на Донбассе

В ОБСЕ предлагали вместе с ООН заняться решением конфликта на востоке Украины

Фото: Сегодня

В ООН высказались по мирному плану Сайдика на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fb/481/5c52fb481c22f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fb/481/5c52fb481c22f.jpg 2019-01-31T15:43:00+02:00 Политика В ОБСЕ предлагали вместе с ООН заняться решением конфликта на востоке Украины

Пока страны "нормандского формата" изучают мирный план по Донбассу, в ООН заявили, что не имеют к нему отношения, хотя и поддерживают любые инициативы по достижению мира на востоке Украины. Об этом на пресс-конференции заявила координатор системы Организации объединенных наций – координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

В своем мирном плане спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик предлагал, чтобы над деоккупацией Донбасса ОБСЕ и ООН работали совместно.

"Прежде всего, мы поддерживаем Минские соглашения и переговоры, которые продолжаются, усилия "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в Украине. ООН не является частью этих различных форматов, но мы, конечно, поддерживаем переговоры с целью мирного урегулирования конфликта. Существуют различные предложения для достижения мира, и ООН непосредственно пока не вовлечена ни в одно из них", – сказала Лубрани.

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Она добавила, что ООН поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира на востоке Украины.

Отметим, у Лаврова скептических отреагировали на мирный план Сайдика. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин считает, что предложение ОБСЕ не поддерживается ни украинской стороной, ни боевиками.

Мирный план ОБСЕ прокомментировала и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Ее смутил пункт, согласно которому парламенты России и Украины должны ратифицировать общий документ по деоккупации Донбасса, а также призвала ОБСЕ больше сосредоточится на Минских соглашениях.

Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.

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