В ПФ подсчитали повышение пенсий для разных категорий украинцев
Средний размер повышения для лиц, вышедших на пенсию по возрасту, составил 471 гривну
Размер пенсии повысился у 8,9 млн украинцев после индексации, которую провел Пенсионный фонд (ПФ) с 1 марта. Об этом заявил председатель правления Фонда Евгений Капинус.
"Под индексацию попали 10,2 млн пенсионеров. Хочу подчеркнуть, что повышение получили 8,9 млн пенсионеров. При этом повышение не меньше 100 гривен получили 7,9 млн пенсионеров. Среднее повышение по этим категориям составило 342 гривни. Если учитывать разовую выплату, которую получили более 2 млн лиц, среднее повышение составило 586 гривен", – сказал он.
По словам главы ПФ, основная масса пенсионеров, которые получили индексацию, – это получатели по общему закону о пенсионном страховании. В частности, это:
- 8,4 млн получателей пенсий по возрасту, средний размер повышения для таких лиц составил 471 гривну.
- 1,2 млн получателей пенсий по инвалидности; средний размер повышения – 803 гривни.
- Если брать индексацию по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, то перерасчет пенсий проведен для 33 тысяч пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы. Из этого числа 24,5 тыс. получили пенсии по инвалидности, размер повышения для них достигает 496 гривен. Для 0,8 тыс. получателей пенсий по утрате кормильца среднее повышение – 440 гривен.
- Согласно закону о статусе граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, перерасчет пенсий проведен для 21 тыс. человек. 16,9 тыс. из них получили пенсии по инвалидности, размер повышения в среднем составил 472 гривен. Для 3,2 тыс. получателей пенсии по утрате кормильца размер пенсии увеличен в среднем на 389 гривен.
Ранее ПФ сообщил, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.
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