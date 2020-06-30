В правительстве не исключают заключения иного соглашения с МВФ: названы причины

Если будет необходимость в шестой программе макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда, то Украина сможет договориться о ней с Европейским Союзом, который готов предоставить финансирование. Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Учитывая то, что мы уже получили пять программ макрофинансовой помощи, надеюсь, что если в шестой программе макрофинансовой помощи будет необходимость, мы тоже сможем убедить наших европейских партнеров взять этот дешевый кредит в рамках макрофина для нас", – сказала Стефанишина.

Что касается условий пятого пакета макрофинансовой помощи ЕС, то вице-премьер отметила, что меморандум еще не подписан, поэтому она не может сообщить о его конкретных условиях.

"Но точно могу сказать, что в имеющейся редакции меморандума нет никаких условий, которые бы не касались проводящихся сейчас реформ. В том числе вы также могли слышать заявление Веры Юровой (вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности) об условиях, касающихся верховенства права и судебной реформы", – добавила она.

Член правительства отметила, что Украина берет на себя обязательства по тем реформам, которые уже проводятся, а программа макрофинансовой помощи стимулирует быть более оперативными, потому что получение траншей обусловлено определенными временными рамками.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на SDR 3,6 млрд (5 млрд долларов), удовлетворенного Фондом 9 июня.

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR 1,5 млрд (2,1 млрд долларов) намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR 500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR 1,1 млрд (1,5 млрд долларов).

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Подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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