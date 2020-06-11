Опубликован текст нового меморандума Украины с МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в четверг опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Национального банка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на SDR 3,6 млрд (5 млрд долларов), удовлетворенного Фондом 9 июня.

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR 1,5 млрд (2,1 млрд долларов) намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR 500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR 1,1 млрд (1,5 млрд долларов).

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Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

Затем до конца сентября намечено расширить полномочия набсовета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других госкомпаниях к стандартам ОЭСР, а также разработать все для запуска единых юрлиц налоговой и таможенных служб, чтобы запустить их с 1 января.

К концу октября в положения о Фонде гарантирования вкладов и законы намечено внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.

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До конца ноября стоит структурный маяк принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.

Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что вопрос утверждения новой кредитной программы stand-by для Украины исполнительный совет директоров МВФ рассмотрел во вторник, 9 июня. Речь шла о кредитной программе сроком на 18 месяцев, которая должна быть погашена в течение пяти лет. Объем средств – около 5 млрд долларов, которые должны быть выплачены четырьмя траншами.

В Фонде сообщили, что новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится.

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Подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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