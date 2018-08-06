В работе Запорожской АЭС произошли изменения
На атомной электростанции теперь работают пять энергоблоков
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре в ночь на 6 августа включили в сеть энергоблок №5, отключенный 14 мая.
Как передает пресс-служба ЗАЭС, блок подключен к энергосистеме после окончания планового капитального ремонта.
"По состоянию на 6 августа на Запорожской АЭС в работе находится пять энергоблоков", – сообщили атомщики.
На энергоблоке №4 продолжается средний планово-предупредительный ремонт – идут 149 сутки.
С начала 2018 года Запорожская атомная электростанция уже выработала 21,9 млрд кВтч электроэнергии.
Напомним, в мае-2018 Запорожская АЭС отключала блок №2 от энергосистемы страны для проведения текущего ремонта. По информации Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), блок был отключен для выяснения причины повышения аэрозольной активности под герметической оболочкой реакторной установки.
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