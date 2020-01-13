В Раде готовятся к финишной прямой открытия рынка земли

Сегодня, 13 января, состоится общественное обсуждение земельной реформы. Об этом сообщил правительственный портал.

"13 января в 14:30 начнется публичное обсуждение финальной версии земельной реформы. Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции "Слуга народа", аграрного комитета Верховной Рады озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предложенные изменения в законопроект", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее на сайте Верховной Рады была опубликована сравнительная таблица поправок в закон о продаже сельскохозяйственной земли # 2178-10. Это значит, что выполнены все формальные процедуры для второго чтения законопроекта.

Напомним, в середине ноября 2019 года депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

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