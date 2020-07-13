В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплаты

Государство должно выполнять взятые на себя обязательства, отметил Гетманцев

Экономика Украины восстанавливается, поэтому необходимо вернуть госслужащим докарантинный уровень зарплат. Об этом сказал глава Комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Данил Гетманцев, комментируя законопроект, который находится на рассмотрении Верховной Рады.

"Мы с вами нанимали, например, судью на работу. Высококвалифицированного юриста, которому мы с вами обещали платить 50 тысяч гривен. Сейчас мы с вами платим 47, без налогов даже меньше – под 40 тысяч. Это нарушение гарантий госслужащему. Это невыполнение обязательств государства перед ним", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

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По словам нардепа, решение ввести ограничения на уровень зарплат было принято в связи с тяжелой ситуацией в стране.

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"Три месяца мы это решение исполняли, но когда уже экономика возобновляется, мне кажется, это уже не такие катастрофические цифры, не выплачивая которые мы могли бы экономить и не выполнять обязательства государства перед нашими служащими", - сказал Гетманцев.

При этом нардеп подчеркнул, что речь идет о госслужащих, инициатива не касается членов наблюдательных советов госпредприятий.

Законопроект № 3708 о сроке действия ограничений при начислении заработной платы внесен в повестку дня внеочередной сессии парламента 13 июля. Однако с рассмотрения его пока сняли.

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Документ предполагает, что ограничение на зарплаты чиновников должно действовать не более трех месяцев со дня введения этой нормы. Поскольку ограничения ввели в апреле, если законопроект примут, уже в июле "лимита" не будет.

Ранее сообщалось, что Верховный суд обратился в Конституционный суд из-за карантинных ограничений.

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