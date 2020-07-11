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Депутаты хотят вернуть "докарантинные" зарплаты себе и чиновникам

11 июля, 11:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Карантинные ограничения на зарплаты скоро могут отменить

Верховная Рада на внеочередном заседании 14 июля среди прочего могут вернуть "докарантинные" зарплаты себе и чиновникам.

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Законопроект № 3708 относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы внесен в повестку дня внеочередной сессии парламента.

Документ предполагает, что ограничение на зарплаты чиновникам должно действовать не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

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"Целью законопроекта является определение срока действия ограничений при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения соответственно народным депутатам Украины, судьям, судьям Конституционного Суда Украины, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, прокурорам, работникам, служебным и должностным лицам Национального банка Украина, а также другим должностным и служебным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Ранее сообщалось, что Верховный Суд обратился в Конституционный суд из-за карантинных ограничений.

О том, специалистов каких профессий ищут во время кризиса, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Верховная Рада зарплаты карантин

Источник: Сегодня

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