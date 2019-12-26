В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл детали

/ Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде Украины, где идет активное обсуждение земельной реформы, подписали меморандум о рынке земли. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"4500 поправок – это просто фактическое давление на нас для того, чтобы у нас был четкий лимитированный выбор – встать и парализовать весь парламент на 3-4 месяца, это одна опция. Или вторая опция – каким-то образом договариваться и идти на компромиссы, потому что другого нет, регламент строгий. Мы подписали меморандум (всеми фракциями и депутатскими группами. – Ред.), все заявили, что имеем действительно честные намерения продуктивно работать над этим законопроектом, а не так как было", – сказал Арахамия.

По его словам, на заседании рабочей группы по рынку земли так и не удалось достигнуть консенсуса по вопросу рынка земли.

"Решили сейчас взять тайм-аут на два дня, для того чтобы еще раз встретиться, еще раз поговорить, возможно, какие-то сделать изменения. Мы сейчас общаемся о разнице в 500 правок. Что такое 500 поправок – это несколько дней работы комитета. Ну пусть уже, они могут поработать. Но в парламенте это будет неделя", - отметил Арахамия.

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Он отметил, что если эти 500 поправок не сократить, то работа ВРУ остановится на 4 месяца.

"Если мы станем на 4 месяца, это будет 300-400 законов. А у нас законы сейчас такие выписаны, что даже какие-то мелкие вещи, которые должно сделать правительство, бывает много случаев, когда надо голосовать ВРУ. А она не будет в состоянии сделать это, так как регламент написан таким образом, что зашел в рассмотрение законопроекта, то дальше ты не можешь ни выйти, ни приостановиться, надо просто дойти до конца. Поэтому сейчас блокада просто. Для того, чтобы разблокировать этот процесс, мы решили еще пообщаться", – сказал Арахамия.

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Также сообщается, что Комитет по вопросам аграрной и земельной политики отменил завтрашнее заседание, которое должно было состояться по поручению председателя Рады Дмитрия Разумкова.

"У меня предложение не проводить завтра комитет, провести завтра на 14:00 подкомитет (по земельным отношениям. – Ред.). Поручить подкомитету поработать с таблицей. Проработанные из таблицы выводы предоставить комитету, а комитет провести в субботу (28 декабря) на 9:00. Это даст возможность пообщаться рабочей группе", – сказал председатель комитета Николай Сольский.

Решение поддержали большинство членов комитета. После чего заседание комитета объявили закрытым.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он заявил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

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