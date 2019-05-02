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В Раде предложили ликвидировать "Укроборонпром"

2 мая, 09:11

Военные предприятия намереваются переподчинить Кабмину

Фото: "Укроборонпром"
Фото: "Укроборонпром".

В Верховной Раде зарегистрирован депутатский законопроект № 10248 от 24 апреля 2019 года, в котором предусмотрена возможность ликвидации государственного концерна "Укроборонпром", который попал в скандал с хищениями.

Законопроект называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики". Об этом свидетельствуют данные с сайта парламента.

Авторы документа утверждают "Укроборонпром" страдает из-за неэффективного управления. Поэтому предлагается ликвидировать "Укроборонпром" и подчинить входящие в концерн предприятия "центральному органу исполнительной власти", то есть Кабинету министров.

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В законопроекте при этом прописана процедура ликвидации предприятий сферы оборонной промышленности.

"Целью проекта закона является совершенствование механизма управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, повышение экономии и эффективности использования бюджетных средств в результате обеспечения прозрачности и открытости проведения процедур закупок для нужд обороны", - отмечают авторы документа в пояснительной записке.

Как уточнил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Серге Кривонос, вместо "Укроборонпромв" намерены создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями. Пресс-служба СНБО отмечает, что реформирование "Укроборонпрома" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

"Согласно новому законопроекту будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм "прокладок", – отметил замсекретаря СНБО.

Напомним, ранее своим указом президент Украины ввел в действие решение СНБО о реформировании ОПК и прозрачности гособоронзаказа. Кроме того, как заявил Петр Порошенко, после скандала в оборонной сфере, руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку "детектором лжи". На полиграфе также проверят всех ответственных за финансовую деятельность госпредприятий в составе концерна. При этом Порошенко также собирался внести в Верховную Раду законопроект о реформировании государственного концерна "Укроборонпром".


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Тег законопроект, скандал, ликвидация, Укроборонпром, ОПК, ликвидация предприятия

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