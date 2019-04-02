Руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку "детектором лжи"

На полиграфе также проверят всех ответственных за финансовую деятельность госпредприятий в состав концерна

Сергей Кривонос, Петр Порошенко и Александр Турчинов. Фото: president.gov.ua

Руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку "детектором лжи" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/386/6d0/5ca3866d03c00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/386/6d0/5ca3866d03c00.jpg 2019-04-02T19:00:31+03:00 Украина На полиграфе также проверят всех ответственных за финансовую деятельность госпредприятий в состав концерна

Руководители и ответственные за финансовую деятельность государственных предприятий, которые входят в состав государственного концерна "Укроборонпром", обязаны пройти проверку на полиграфе.

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Соответствующее поручение секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову и его заместителю Сергею Кривоносу дал президент Петр Порошенко во время совещания 2 апреля.

"В случае выявления оснований, прошу передать соответствующие результаты исследований полиграфа или контрразведке Службы безопасности Украины, или в правоохранительные органы. Если будут выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления", – цитирует главу государства его пресс-служба.

TWITTER— Петро Порошенко (@poroshenko) April 2, 2019

Кроме того, на основании рекомендаций Кривоноса Порошенко решил попросить правительство немедленно выделить финансирование международного аудита концерна "Укроборонпром". Соответствующее решение должно быть принято уже в апреле.

Отдельно от этого концерн должна проверить Государственная аудиторская служба, после чего доложить ему о результатах.

Напомним, ранее Порошенко отстранил от должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского из-за появившейся информации о его причастности к масштабным хищениям бюджетных средств в оборонном комплексе.

Кроме того, ранее сообщалось о громком задержании экс-начальника Генерального штаба генерал-полковника Владимира Заманы, которого обвинили в государственной измене.

Мы также писали, что в "Укроборонпроме" назвали манипулятивным расследование журналистов относительно хищений в оборонной сфере и призвали политические организации воздержаться от спекуляций.

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