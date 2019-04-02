Руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку "детектором лжи"
На полиграфе также проверят всех ответственных за финансовую деятельность госпредприятий в состав концерна
Руководители и ответственные за финансовую деятельность государственных предприятий, которые входят в состав государственного концерна "Укроборонпром", обязаны пройти проверку на полиграфе.
Соответствующее поручение секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову и его заместителю Сергею Кривоносу дал президент Петр Порошенко во время совещания 2 апреля.
"В случае выявления оснований, прошу передать соответствующие результаты исследований полиграфа или контрразведке Службы безопасности Украины, или в правоохранительные органы. Если будут выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления", – цитирует главу государства его пресс-служба.
TWITTER— Петро Порошенко (@poroshenko) April 2, 2019
Кроме того, на основании рекомендаций Кривоноса Порошенко решил попросить правительство немедленно выделить финансирование международного аудита концерна "Укроборонпром". Соответствующее решение должно быть принято уже в апреле.
Отдельно от этого концерн должна проверить Государственная аудиторская служба, после чего доложить ему о результатах.
Напомним, ранее Порошенко отстранил от должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского из-за появившейся информации о его причастности к масштабным хищениям бюджетных средств в оборонном комплексе.
Кроме того, ранее сообщалось о громком задержании экс-начальника Генерального штаба генерал-полковника Владимира Заманы, которого обвинили в государственной измене.
Мы также писали, что в "Укроборонпроме" назвали манипулятивным расследование журналистов относительно хищений в оборонной сфере и призвали политические организации воздержаться от спекуляций.
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