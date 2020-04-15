В разгар карантина "Укрпочта" открывает вакансии: как устроиться

Почтовый оператор ищет три тысячи человек на различные должности

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", который будет бесплатно доставлять освященные куличи на Пасху, открывает более 3 тысячи новых вакансий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На период введения карантина "Укрпочта" не прекращает нанимать работников, а наоборот готова обеспечить постоянной работой различных специализаций более 3 тысяч специалистов", – говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку на работу, соискателям не нужно выходить из дома. Достаточно только заполнить анкету на официальном сайте "Укрпочты".

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При этом наиболее актуальными на время карантина являются вакансии сортировщиков, водителей, операторов почтовой связи и почтальонов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что еще одна услуга почты стала бесплатной на время карантина. В Украине временно отменили плату за оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой. Также во время карантина "Укрпочта" бесплатно хранит в отделениях регистрируемые почтовые отправления. Это позволяет ограничить контакты клиентов с работниками отделений.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил медиков и представителей других профессий, в том числе почтальонов, которые помогают стране пережить карантин:

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