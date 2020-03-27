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В России назвали "справедливую цену" на нефть

27 марта, 10:30

Ксения Капустинская

Стоимость черного золота при этом продолжает снижаться

"Справедливая цена" нефти, которая сейчас дешевеет на мировых рынках, должна составлять 45-55 доллара за баррель. Такое мнение выразил замминистра энергетики России Павел Сорокин.

Как заявил Сорокин, "эта цена не дает прирастать дорогим проектам, которые объективно миру не очень нужны, но при этом позволяет спросу стабильно расти и постепенно рынку достичь этого баланса".

"Без учета коронавируса при тех уровнях добычи, которые мы наблюдали в первом квартале, мы считаем, что цена в итоге, в этот диапазон бы и вышла", - отметил замминистра.

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Сорокин также коснулся темы соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. По его словам, влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным, и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче были "каплей в море".

Как известно, еще в конце февраля нефть торговалась дороже 50 долларов за баррель. Однако позже последовал пик распространения коронавируса, кроме того случился развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ -Россия и Саудовская Аравия 6 марта не смогли договориться об условиях ее продления.

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По состоянию на 10:25 по киевскому времени 27 марта майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,43 доллара (1,63%), до 25,91 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,13 доллара (0,58%), до 22,73 доллара за баррель.

Напомним, сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть Россия ОПЕК цена на нефть Brent WTI фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс

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