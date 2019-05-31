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В России пожаловались на США из-за "Северного потока – 2": Как во времена Дикого Запада

31 мая, 21:10

Песков считает, что газопровод внесет вклад в энергобезопасность Европы

Фото: сайт Кремля

Вашингтон вместо честной конкуренции с российским проектом "Северный поток – 2" давит на страны Европы, "как во времена Дикого Запада". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

"США предпочли действовать в Европе, как во времена Дикого Запада. Они показали оружие и сказали европейцам, что те будут покупать американский газ, и наплевать, что он по меньшей мере на 30% дороже российского газа", – сказал он.

Песков назвал "Северный поток – 2" выгодным как поставщикам, так и покупателям российского газа. По ег омнению, он внесет "значительный вклад в энергетическую безопасность Европы".

Напомним, министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2". В ответ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал подобные заявления "негодным политическим инструментом".

В свою очередь в Киеве заявили, что санкции со стороны США помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. 

Российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


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Тег Россия, США, Песков, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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