В России увидели риски для сроков реализации "Северного потока – 2"

Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике пожаловался на давление

Укладка "Северного потока - 2". Фото: REUTERS/Axel Schmidt.

Сроки реализации проекта газопровода "Северный поток – 2", строящегося из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, могут сместиться из-за необходимости согласовать заявку о его прокладке по третьему маршруту. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

"Тут речь может идти только о смещении сроков ввода в эксплуатацию в связи с задержками, обусловленными строительством газопровода… Любой новый маршрут – это новые изыскания, в том числе экологические", – сказал он.

По его словам, во время войны в регионах, где планируется маршрут, были захоронения боеприпасов, и каждый раз прокладка трубы требует нового проектирования, что может отразиться на сроках.

Завальный также пожаловался на давление, которое, по его словам, осуществляется на европейские страны со стороны США по данному вопросу.

"Основная цель – это задержка строительства и недопущение продления транзита через Украину… Американские партнеры будут чинить препятствия для достижения договоренностей между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", – заявил он.

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При этом председатель комитета Госдумы РФ по энергетике добавил, что сейчас условия и объем транзита не ясны. Он также выразил надежду на поддержку Германии для достижения договоренностей об условиях транзита через Украину после 1 января 2020 года.

"Германская сторона заинтересована в этом. Они заинтересованы в сохранении украинского транзита, чтобы показать, что они преследуют не только свои экономические интересы, а интересы всех государств ЕС", – подчеркнул он.

Завальный напомнил, что в мае планируются трехсторонние переговоры между представителями Еврокомиссии, Украины и России по транзитув.

Напомним, в середине апреля 2019 года Датское энергетическое агентство получило заявку на строительство "Северного потока — 2" по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне страны южнее острова Борнхольм.

В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

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