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В России заявили, что никогда не использовали энергоресурсы как рычаги давления

24 июня, 13:23

Заявление Матвиенко прозвучало в Санкт-Петербурге

Фото: Совет Федерации
Фото: Совет Федерации.

Россия не будет использовать свои энергетические ресурсы для экономического или политического давления и никогда этого не делала ранее. Об этом 24 июня заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, энергобезопасность можно обеспечить только на базе прозрачного конструктивного взаимодействия всех участников рынка, а в основе должны лежать "равные, понятные для всех правила игры, взаимное уважение и здоровый прагматизм".

"Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергетические ресурсы и возможности в качестве рычагов экономического или политического давления", – сказала она на форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета в Санкт-Петербурге.

Матвиенко добавила, что многие нынешние вызовы в сфере развития нефтегазовой отрасли обусловлены меняющейся геополитической обстановкой в мире.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Москва выдвигает требование о продлении существующего договора на транзит российского газа через территорию Украины, который был заключен в 2009 году и истекает в 2019-м. В свою очередь Киев неоднократно заявлял, что не может принять его, и настаивает на необходимости заключить новое соглашение.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил ряд приоритетных целей в сфере усиления энергонезависимости страны на ближайшие пять лет. 

Между тем, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа:


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Тег энергетика, Россия, матвиенко, энергоресурсы, энергетическая безопасность

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Источник:

ТАСС

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