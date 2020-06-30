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В России ждут нефти по 60 долларов

30 июня, 08:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава российского Сбербанка уверен, что рубль укрепится к доллару

Глава Сбербанка России Герман Греф предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%, также он спрогнозировал цену на нефть на конец года 60-62 доллара за баррель, несмотря на то, что сейчас черное золото стоит около 40 долларов за баррель, а последний месяц курс доллара колеблется в диапазоне 68,20-70,20 руб.

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"Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года 60-62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару", - цитирует главу Сбербанка РБК.

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Глава Сбербанка добавил, что в случае второй волны коронавируса "рубль, возможно, станет колебаться". Также у Грефа улучшился прогноз ВВП России.

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"Мы делали прогноз падения ВВП от 6 до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен: примерно минус 4,2–4,5% ВВП. Опять же, если не случится повторной волны", – сказал Греф.

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Напомним, количество жертв коронавирусной эпидемии в России перевалило за 9 тысяч человек. При этом Россия, которая уже длительный срок удерживает третье место в мире по количеству инфицированных, поднялась на 12-е место в мире по числу жертв коронавируса.

В целом за все время в Российской Федерации обнаружили более 600 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. При этом почти 400 тысяч человек уже выздоровели и покинули больницы.

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