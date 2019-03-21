В Счетной палате озвучили сумму бюджетных нарушений

В течение 2018 года проверка прошла на 598 объектах

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В Счетной палате озвучили сумму бюджетных нарушений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3aa/5c3/5c93aa5c3e8f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3aa/5c3/5c93aa5c3e8f0.jpg 2019-03-21T17:24:00+02:00 Экономика В течение 2018 года проверка прошла на 598 объектах

Аудиторы Счетной палаты Украины в 2018 году выявили нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд гривен, информирует 21 марта пресс-служба ведомства.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что за год были проверены 598 объектов, а по итогам составлен 91 отчет.

"Это нарушение бюджетного и иного законодательства, неэффективное управление и использование бюджетных средств. В среднем каждый аудитор Счетной палаты за прошлый год проверил 1 млрд 73 млн бюджетных средств и выявил нарушений и недостатков на сумму 60 млн гривен", – сказал он.

Пацкан добавил, что Счетная палата сотрудничает со всеми правоохранителями: подписаны соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с Национальным антикоррупционным бюро и Государственным бюро расследований, на финальном этапе – договор с Генеральной прокуратурой.

"По материалам наших аудитов уже начато 62 уголовных производства. И мы ждем обратной связи и надлежащей реакции по другим материалам", – отметил он.

Ранее о работе аудиторов в 2018 году Пацкан рассказал в интервью "Сегодня": "Только за полгода мы нашли нарушений более чем на 9 млрд грн".

В марте 2019 года Счетная палата заявила о готовности провести аудит компании "Нафтогаз Украины".

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