В Счетной палате озвучили сумму бюджетных нарушений
В течение 2018 года проверка прошла на 598 объектах
Аудиторы Счетной палаты Украины в 2018 году выявили нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд гривен, информирует 21 марта пресс-служба ведомства.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что за год были проверены 598 объектов, а по итогам составлен 91 отчет.
"Это нарушение бюджетного и иного законодательства, неэффективное управление и использование бюджетных средств. В среднем каждый аудитор Счетной палаты за прошлый год проверил 1 млрд 73 млн бюджетных средств и выявил нарушений и недостатков на сумму 60 млн гривен", – сказал он.
Пацкан добавил, что Счетная палата сотрудничает со всеми правоохранителями: подписаны соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с Национальным антикоррупционным бюро и Государственным бюро расследований, на финальном этапе – договор с Генеральной прокуратурой.
"По материалам наших аудитов уже начато 62 уголовных производства. И мы ждем обратной связи и надлежащей реакции по другим материалам", – отметил он.
Ранее о работе аудиторов в 2018 году Пацкан рассказал в интервью "Сегодня": "Только за полгода мы нашли нарушений более чем на 9 млрд грн".
В марте 2019 года Счетная палата заявила о готовности провести аудит компании "Нафтогаз Украины".
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