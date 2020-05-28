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В ситуации с выплатами все должно быть вовремя: сколько больниц договорились с НСЗУ

28 мая, 23:25

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

С Нацслужбой здоровья подписали договоры почти все больницы

В Украине, где для медиков из бюджета выделили 2,2 млрд грн, уже 90% больниц заключило соглашения с Национальной службой здоровья (НСЗУ) по доплатам медикам за апрель. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За март осуществили уже все выплаты. За апрель выплаты пойдут через НСЗУ через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% сделок подписаны, а по экстренной медицине – все 100% сделок", – рассказал глава правительства.

Он отметил, что в будущем все выплаты должны осуществляться вовремя.

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Премьер добавил, что Кабмин планирует в самые сжатые сроки обеспечить доплаты 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, больными СOVID-19.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинское правительство поручит подчиненным улучшить ситуацию с техническим обеспечением станций экстренной медицинской помощи. К такому выводу представители власти дошли по результатам рабочей поездки в Киевскую область и посещения станции "скорой помощи" в Белой Церкви. Несмотря на выделенные средства, ситуация на станциях экстренной медицинской помощи остается достаточно сложной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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правительство больницы выплаты коронавирус НСЗУ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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