Шмыгаль заверил, что будет решать проблему с обеспеченностью медиков, работающих с коронабольными

Украинское правительство поручит подчиненным улучшить ситуацию с техническим обеспечением станций экстренной медицинской помощи. К такому выводу представители власти дошли по результатам рабочей поездки в Киевскую область и посещения станции "скорой помощи" в Белой Церкви.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, несмотря на выделенные средства, ситуация на станциях экстренной медицинской помощи остается достаточно сложной. "Был сигнал от коллектива Белоцерковской станции экстренной помощи. Мы видим, что ремонты отсутствуют, автомобили старые, обеспечение лекарствами нет, со средствами индивидуальной защиты есть проблемы, и это все упирается в человеческий фактор", – заявил он.

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Денис Шмыгаль отметил, что по результатам рабочей поездки в Киевскую область будут сделаны выводы и даны соответствующие поручения как относительно станции экстренной помощи Белой Церкви, так и по системного решения этой проблемы. "По моему мнению, подобная ситуация во многих учреждениях здравоохранения, а медики сегодня находятся на передовой борьбы с эпидемией коронавируса. Проблема заключается в среднем уровне государственного менеджмента, к которому есть вопросы", – отметил премьер-министр.

Он отметил, что сегодня каждый медицинское учреждение является коммунальной неприбыльным учреждением, соответственно есть руководитель, который несет ответственность, есть соответствующие местные органы самоуправления, также несут за это ответственность. "Государство выделяет средства, с 1 апреля уже работает система по сделкам заключенным с НСЗУ, согласно этой системы каждое учреждение получает деньги за работу с коронабольными, далее руководитель уже принимает решения и распределяет заработанные учреждением средства между врачами. И здесь уже возникают вопросы справедливости распределения и оплаты каждому, кто работал с коронабольными".

Также он дал поручение и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василию Володину провести инвентаризацию на складах станции неотложной медицинской помощи в Белой Церкви и посмотреть, сколько реально является костюмов и разобраться, почему несмотря на то, что государство выделяет защитные костюмы на область, медики не полностью ими обеспечены.

Ранее Шмыгаль рассказал о новом методе тестирований на COVID-19.

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