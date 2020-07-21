В "Слуге народа" рассказали об экономических планах Верховной Рады на осень

В сентябре Верховная Рада может рассмотреть инициативу о налоговой амнистии. Об этом на пресс-конференции сказал глава политической партии "Слуга народа", первый заместитель руководителя одноименной фракции Александр Корниенко, сообщает УНИАН.

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"Запланирована налоговая амнистия, о которой мы давно говорили. Форма согласовывается. В сентябре будем принимать первое чтение (речь идет о принятии законопроекта в первом чтении – Ред.)", – сказал депутат.

Корниенко также отметил, что продолжается дискуссия по налогу на выведенный капитал. По его словам, необходимо определиться по поводу необходимости принятия такого решения, и если это будет поддержано, то каким образом его вводить.

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Он напомнил, что есть инициатива по поводу специального режима налогообложения для культурных индустрий, и добавил, что возможно парламент рассмотрит подобные инициативы, которые могут распространяться на другие отрасли.

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Также он напомнил, что в Раде зарегистрирован законопроект об индустриальных парках и его принятие позволит инвесторам заходить в Украину.

Кроме того, Корниенко отметил, что осенью парламент планирует принять закон об "инвестиционных нянях" и ряд законов, касающихся земельной реформы.

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Также депутат отметил, что поступления, которые будут благодаря принятому решению, необходимо направлять и в развитие – в частности, на проект "Большая стройка", а также на реконструкцию культурных объектов, объектов социальной сферы – школ, детских садов.

На следующей сессии, по словам Корниенко, также планируется рассмотреть инициативу президента Владимира Зеленского о повышении минимальной заработной платы, что позволит повысить социальные выплаты для всех категорий населения.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы страны.

Ранее Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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