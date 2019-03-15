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Что мешает Украине покупать газ напрямую у США: эксперты перечислили проблемы

Сегодня, 14:24

Ситуация в Керченском проливе отдаляет перспективы поставок, но это лишь одна из существующих преград

LNG-терминал в США
LNG-терминал в США. Фото: Getty Images
Что мешает Украине покупать газ напрямую у США: эксперты перечислили проблемы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b99/570/5c8b99570d959.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b99/570/5c8b99570d959.jpg Экономика Ситуация в Керченском проливе отдаляет перспективы поставок, но это лишь одна из существующих преград

Западная Европа активно наращивает закупки сжиженного газа (СПГ, LNG) из США. В перспективе по такому сценарию могла бы действовать и Украина, но существует ряд проблем, которые мешают организовать прямые поставки американского LNG в нашу страну.

Как заявил замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт, сами Штаты обеспокоены военной агрессией РФ в Керченском проливе, которая затрудняет перспективы доставки сжиженного природного газа. По словам американского министра, ситуация в Керчи "немного изменилась", и теперь трудно делать прогнозы относительно поставок энергоресурса Украине. 

Опрошенные "Сегодня" эксперты видят и другие серьезные преграды для доставки LNG напрямую из Америки в Украину. Так, аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн называет проблемой недостаточно развитую инфраструктуру портов – в частности, отсутствие технических установок для преобразования физического состояния газа.

"Сжиженный природный газ – альтернатива традиционному газоподобному газу... Этот газ можно транспортировать и разжижать где хочешь, если есть необходимая аппаратура. Установок, чтобы из сжиженного делать обычный газ, у нас нет. Кроме того, он поставлется только в танкерах. Чтобы его принимать, в Украине необходима современная инфраструктура", – объяснил Куюн.

А эксперт в области энергетики Валентин Землянский напоминает, что есть еще одна трудностьвопрос пропуска танкеров через Босфор. Чтобы решить эту проблему, необходимы переговоры с Турцией.

"В свое время Турция заявила, что не будет пропускать газовозы в Черное море через Босфор и Дарданеллы, так как считает, что это несет угрозу безопасности турецкой территории и ее проливам. Соответственно, Украина если и может покупать сжиженный газ, то только в терминалах либо Южной Европы, либо польского Свиноуйсьце без захода американских танкеров в акваторию Черного моря", – отметил Землянский.

Например, впервые полученный Украиной американский сжиженный газ страна получила в конце 2017 года через LNG-терминал в Польше, который может стать европейским центром по приему LNG из США. В целом ЕС намерен увеличить импорт американского сжиженного газа и строить больше терминалов для его приемки и регазификации. Если план реализуют, в ближайшие 10 лет Европа станет главным потребителем СПГ, и российскому "Газпрому" будет непросто сохранить свои экспортные позиции.

Попытки построить свои терминалы украинская власть также предпринимала. Самой известной стал проект, согласно которому в ноябре 2012 года "дочка" "Нафтогаза" якобы начала строительство соединения будущего терминала с газотранспортной системой страны. Терминал планировалось разместить в районе порта "Южный" в Одесской области. Но в начале декабря 2012 года разразился скандал – оказалось, что от имени Gas Natural контракт на миллиард долларов подписал человек ("лыжный инструктор"), который не имел на это полномочий.

В феврале 2014 года на тот момент и. о. министра энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что вопрос строительства терминала уже неактуален, т.к. есть более реальные способы диверсификации поставок газа: реэкспорт из стран Евросоюза и добыча сланцевого газа. В последующие годы чиновники из правительства упоминали, что проекты по строительству в Украине LNG-терминала все же остаются актуальными, однако никаких серьезных подвижек в этой сфере не произошло.

Как известно, украинские корабли в настоящее время не пересекают Керченский пролив, а иностранные суда осуществляют проход свободно.

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Тег газ, Керченский пролив, порт Южный, поставки газа, сжиженный газ

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АВТОРЫ:

Ксения Капустинская , Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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