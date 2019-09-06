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В США подсчитали глобальные потери от торговой войны с Китаем: названа сумма

6 сентября, 08:47

Неопределенность в мировой торговой политике достигла максимума за 50 лет

/ Фото: AFP

К началу 2020 года торговая война Китая и США может привести к тому, что мировая экономика потеряет 850 млрд  долларов из-за общей неопределенности торговой политики. Об этом свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет Reuters.

Отмечается, что в ФРС провели анализ, которые показал: неопределенность торговой политики "поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов". Из-за этогопредприятия снижают темпы производства и сокращают инвестиции.

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Исследователи пришли к выводу, что в глобальном масштабе влияние этого фактора составит около 1% ВВП. По оценкам аналитиков, сейчас ВВП США оценивается примерно в 20 трлн долларов, а мировой ВВП − около 85 трлн долларов. При этом влияние в 1% приведет к потере в сфере торговли в США на уровне 200 млрд долларов к ВВП страны и 850 млрд к мировому ВВП.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В своем июльском докладе "Перспективы развития мировой экономики" МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза, по сравнению с предыдущим, апрельским докладом, небольшое, всего минус 0,1%, но МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.

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экономика кризис ВВП торговая война ФРС

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