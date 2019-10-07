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В США предупредили Европу об угрозах "Северного потока – 2" и предложили американскую альтернативу

7 октября, 14:47

Министр энергетики США Рик Перри выступил на конференции в Вильнюсе

Рик Перри. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Рик Перри. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Запуск газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины усилит влияние Москвы на европейскую внешнюю политику, Европа станет более зависимой от сбоя поставок. Об этом заявил сегодня, 7 октября, министр энергетики США Рик Перри.

"Северный поток – 2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", – сказал он на международной конференции по вопросам евроатлантического энергетического сотрудничества, которая проходит в Вильнюсе (Литва).

По его мнению, газопровод станет для подключающихся к нему стран единственным источником получения газа из одной страны по одному маршруту через "зависимые страны, которые Москва [попытается] подчинить своей воле".

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При этом Перри подчеркнул, что "энергетическую безопасность Европы могли бы укрепить поставки сжиженного природного газа из США".

Министр энергетики США добавил, что пуск "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" позволит России обойтись без транзита через Украину.

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"Москва сможет прекратить такой транзит до конца текущего десятилетия", – признал он, отметив, что США намерены более активно сотрудничать в сфере энергетики со странами Центральной и Восточной Европы.

В свою очередь министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что страна готова обсудить вопрос роста поставок в регион сжиженного природного газа из США. По его мнению, это "позволит увеличить предложение газового сырья и положительно скажется на ценах".

  • "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Как писали новости "Сегодня", в начале октября председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубов заявил, что на окончание строительства "Северного потока – 2" нужно еще 4-5 недель.

В правительстве Украины ранее заявили, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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газ США Европа Евросоюз сжиженный газ Турецкий поток Северный поток 2 Рик Перри

Источник: ТАСС

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