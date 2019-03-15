В США проходит крупнейшая в мире энергетическая конференция: что говорят об Украине

Инвесторы заинтересованы в добыче газа, но ждут прозрачных условий

В США проходит крупнейшая в мире энергетическая конференция: что говорят об Украине 2019-03-15T16:58:00+02:00 Экономика Инвесторы заинтересованы в добыче газа, но ждут прозрачных условий

Энергетическая независимость и перспективы Украины стать экспортером газа - такие вопросы подняли на крупнейшей мировой энергетической конференции, проходящей в США, где побывали "Сегодня". Как сообщает с места событий корреспондент Вера Свердлик, международные эксперты единогласно подчеркивают потенциал Украины, но выдвигают требования для сотрудничества.

В Хьюстоне собралось более четырех тысяч ключевых представителей энергетической отрасли из 75 стран. Это эксперты, бизнесмены и чиновники, а топовым спикером от США стал госсекретарь Майк Помпео. Он сразу отметил: Америка не позволит России монополизировать европейский рынок газа.

"Мы все знаем историю с Россией – она ​​вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам. Она лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы и использовать инфраструктуру для поставок энергии собственному народу. ... Мы должны конкурировать на мировом рынке, способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков" ... Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники попали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток – 2", – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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По словам специалистов, альтернатива у Украины есть. Страна занимает второе место в Европе по разведанным запасам газа. Речь идет о более чем триллионе кубических метров. Наше государство уже третий год подряд демонстрирует рост добычи "голубого" топлива. Только в прошлом объемы выросли в 2,5 раза.

Крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания ДТЭК Нефтегаз приводит конкретные цифры: на своих месторождениях увеличили добычу с 500 миллионов до более чем 1,5 миллиарда кубометров газа. На ближайшие пять лет планы еще более амбициозные: удвоить показатель и достичь трех миллиардов.

"Украина обладает колоссальной ресурсно-запасной базой, поэтому мы просто обязаны инвестировать в развитие собственной добычи газа, чтобы стать, в первую очередь, энергетически независимой страной, и, безусловно, в обозримом будущем страной-экспортером этого ресурса, обеспечив надежные поставки в страны Европейского Союза", – заявил гендиректор компании ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Украинские компании открыты для сотрудничества с иностранными партнерами и зарубежными донорами. Правда, сейчас в мире другой тренд – "зеленая" энергетика. Наибольшее внимание приковано именно к возобновляемым источникам. Однако международные эксперты успокаивают: мировой спрос на газ не уменьшится.

"Газ продолжит играть одну из ключевых ролей в энергетике. Мы видим газ в качестве заменителя нефти и угля. Это уже происходит. Газ останется конкурентным даже в условиях стремления к декарбонизации энергетической системы", – говорит председатель координационного совета по вопросам энергетики Еврокомиссии Пауйла Пайно.

Иностранные инвесторы заинтересованы в украинском рынке добычи газа. Правда доноры отмечают: вкладывать деньги будут только при условии четких, понятных, честных и конкурентных правилах.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая.

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