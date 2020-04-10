В Украине активно идет посевная: Кабмин отчитался о ситуации

Несмотря на прогнозы о потере Украиной рекордного урожая в 2020 году, с начала весенней посевной кампании украинские аграрии засеяли яровыми зерновыми, зернобобовыми и техническими культурами 2,7 млн га, или 18% от прогноза. Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
В частности, пшеницы посеяно 112,3 тыс. га из прогнозируемых 132,5 тыс. га, ячменя – 854,2 тыс. га из 1,1 млн га, кукурузы – 290,1 тыс. га из 5,4 млн га, подсолнечника – 861,8 тыс. га из 6,2 млн га. Также посеяно 117,4 тыс. га сахарной свеклы из запланированных 209 тыс. га. Кроме того, аграрии начали сеять сою – по состоянию на 9 апреля этой культурой засеяно 23,8 тыс. га из прогнозированных 1,4 млн га.
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Лидерами по темпам сева на неделе с 6 апреля были аграрии Винницкой (176 тыс. га), Николаевской (168 тыс. га), Черкасской (237 тыс. га) и Хмельницкой (208,5 тыс. га) областей.
Напомним, весенняя посевная кампания по всей Украине стартовала 20 марта. Прогнозируемая площадь посева основных яровых культур составляет 15,26 млн га. Это на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году.
Как сообщалось, снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:
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