В Украине активно идет посевная: Кабмин отчитался о ситуации

Аграрии на этой недели начали сеять сою, а быстрее всех с кампанией справляется Винницкая область

Несмотря на прогнозы о потере Украиной рекордного урожая в 2020 году, с начала весенней посевной кампании украинские аграрии засеяли яровыми зерновыми, зернобобовыми и техническими культурами 2,7 млн га, или 18% от прогноза. Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы посеяно 112,3 тыс. га из прогнозируемых 132,5 тыс. га, ячменя – 854,2 тыс. га из 1,1 млн га, кукурузы – 290,1 тыс. га из 5,4 млн га, подсолнечника – 861,8 тыс. га из 6,2 млн га. Также посеяно 117,4 тыс. га сахарной свеклы из запланированных 209 тыс. га. Кроме того, аграрии начали сеять сою – по состоянию на 9 апреля этой культурой засеяно 23,8 тыс. га из прогнозированных 1,4 млн га.

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Лидерами по темпам сева на неделе с 6 апреля были аграрии Винницкой (176 тыс. га), Николаевской (168 тыс. га), Черкасской (237 тыс. га) и Хмельницкой (208,5 тыс. га) областей.

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Напомним, весенняя посевная кампания по всей Украине стартовала 20 марта. Прогнозируемая площадь посева основных яровых культур составляет 15,26 млн га. Это на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

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