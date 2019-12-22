В Украине – бум праздничных подработок: сколько и как заработать под Новый год

Получить кругленькую сумму могут даже те, у кого нет особых талантов

Не все украинцы планируют отдыхать или путешествовать на Новый год. В стране уже начался бум на праздничные подработки – уже сейчас можно получить 3 тысячи гривен за полчаса работы. Заказчики хотят хлеба и зрелищ, поэтому в этом году не жалеют денег. Где и как заработать сумму с несколькими нулями за несколько часов в новогодний период?

Красная шуба, припорошенная белым искусственным снегом, – это уже заявка на успех, рассказывает эксперт по организации детского досуга Артур Бладиновский. Спектакли, корпоративы или персональные поздравления дома – образ старика с мешком возглавляет рейтинг желанных персонажей на праздники:

"Утренник в садике будет стоить около 100 долларов, и даже больше, чем 100 долларов. Все, что дешевле 100 долларов, покупать нельзя. А если это поздравления на дому, то в предновогодний период, до 31 декабря – это будет стоить не менее 2000 грн".

Сколько заплатят 31-го – зависит от мастерства актера и качества костюма.

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В ход идут и оригинальные подарки. Владелица магазина для хенд-мейда Светлана Сухан признается, что горячий период продаж уже начался:

"Сезон сейчас очень пиковый – заказы бывают на разную сумму. Это от 100 гривен – минимальный заказ в нашем магазине. И максимальный заказ у нас было на 1,5 тысячи пока. Но таких заказов от трех до семи в день".

Без магии в праздничный период никак. График фокусника Василия Антоня расписан далеко вперед:

"Час – это могут быть, например, фокусы в велкам-зоне, встреча гостей и так далее – в среднем от 200-300 долларов. В целом, цена бывает в два-три раза бывает больше. Зависит от того, в каком городе ты работаешь".

Те, у кого нет необычных талантов, тоже могут подзаработать – продавцами глинтвейна, упаковщиками подарков, монтажников гирлянд. За неделю новогодней суеты в среднем можно получить зарплату за несколько месяцев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подсчитал, сколько стоит купить и нарядить новогоднюю елку в 2019 году.

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