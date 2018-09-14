В Украине дешевеют сезонные овощи: эксперты дали совет

Подорожание эксперты обещают ближе к Новому году, тем, кому есть где хранить, советуют запасаться картошкой сейчас

Сезонные овощи дешевеют, особенно картофель. Оптовая цена сейчас ниже четырех гривен за килограмм. Однако эксперты говорят, это ненадолго. Дешевым картофель останется только осенью. Потом цена будет расти.

Подорожание эксперты обещают ближе к Новому году. Тем, кому есть где хранить, советуют запасаться картошкой сейчас.

Ранее мы писали, что украинцы запасаются овощами на зиму. Сезон консервации – в разгаре. Овощи уже собирают на открытом грунте. С началом лета – они подешевели на сорок процентов.

В сентябре цены маленькие, но уже к концу года овощи борщового набора существенно подорожают – в среднем на 30 процентов.

Об этом предупреждают в ассоциации поставщиков торговых сетей. Овощехранилищ в стране недостаточно – поэтому почти половина овощей, которые собирают в Украине – портятся. И цены будут ползти вверх. Выигрывают те украинцы, которые уже сейчас закупают овощи и складывают их в свои погреба и амбары.

И конечно же – именно сейчас следует делать консервацию. Уже скоро – цены на помидоры, огурцы, перец – резко подскочат. Тепличные овощи по карману будут далеко не всем. И ваши овощи в закрутке – могут быть даже полезнее и вкуснее. Главное – знать секреты приготовления.

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Консервация – помогает сэкономить деньги – не покупать дорогие овощи зимой. И при этом – она полезна для здоровья – говорит диетолог Галина Анохина. А лучший вариант – как хранить овощи – соления и квашение.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост цен за первое полугодие 2018 г. составил более 4%. Но, если в 2017 году цены на некоторые товары выросли даже больше, чем на 20%, в 2018 году таких резких скачков по продуктам питания не было. Цены продолжают постепенно повышаться, но не достигают критических отметок.

Более подробно о том, как менялись цены на продукты и чего ожидать к осени, читайте в материале сайта "Сегодня": Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени.