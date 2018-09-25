В Украине дорожает сырое молоко

В Украине сокращается производство молока, но после относительно стабильной ситуации в течение лета, этот рынок становится более активным. Так, после просмотра в начале сентября закупочные цены на фермерское молоко выросли в среднем на 20 копеек и находились в широком диапазоне 8-9,6 грн/кг с НДС, сообщает "Инфагро".

Стоимость сырья от хозяйств населения с августа практически не изменились. Покупатели этого сырья производят в основном биржевые товары, цены которых не позволяют и дальше увеличивать себестоимость продукции. В первой половине месяца такое сырье в среднем по Украине оценивалась в 4-5 грн/кг без НДС.

"Производители молока, после массового просмотра закупочных цен в начале сентября, продолжают давить на переработчиков, требуя для себя максимально выгодных условий. Переработчики же понимают, что глобальных причин для резкого скачка закупочных цен нет, однако вынуждены уступать. Некоторые уступают по объективным причинам (рост заявок и потребности компании), другие – чтобы защитить свою сырьевую зону перед осенне-зимним периодом", - отмечают аналитики.

Напомним, по данным Госстата, за восемь месяцев 2018 года в Украине произведено 7 млн. тонн молока, что на 2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Показатели "месяц к месяцу" уже не такие критические, как в июне и июле, хотя до сих пор отрицательные по всем категориям: по показателем августа до августа прошлого года сельхозпредприятия снизили производство молока на 2,6%, хозяйства населения – на 2,2 %.

Снижение производства молока в последние месяцы происходит не только в Украине. В похожей ситуации оказались почти все "молочные" соседи: Польша, Беларусь, Россия, Литва. В Северной Европе причиной снижения стала длительная летняя засуха.

"Но погода улучшается, поэтому есть надежда, что осенью ситуация улучшится, тем более что поголовье в сельхозпредприятиях сокращается не такими быстрыми темпами, как в прошлые годы. По состоянию на 1 сентября количество коров в фермерских хозяйствах меньше прошлогодней на 1,5%, в целом по всем категориям – на 3,5%", – прогнозируют эксперты.

Как сообщалось, по данным Госстата, поголовье КРС в Украине в 2017 году составило 3,63 млн голов. Это на 1,5% меньше, чем было в 2016 году.

Напомним, Кабмин согласовал программу господдержки аграриям. Поэтому фермерам выдадут 2500 грн на теленка. О том, как получить деньги, смотрите в видеоинструкции: