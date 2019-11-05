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В Украине грядет масштабная ликвидация госпредприятий: Милованов раскрыл детали

5 ноября, 10:44

Каждое ведомство отчитается о компаниях, которыми управляет

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Кроме того, что в Украине запустили открытый сервис мониторинга госпредприятий(ГП), Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет согласовать списки существующих ГП и выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив. Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью изданию "Цензор".

"Сейчас существует 61 орган власти, который управляет предприятиями. Разобраться, кто, куда и что невозможно. Эти ГП продать нельзя, украсть предприятие полностью нельзя, а отпилить и довести до банкротства можно. И это неправильно, это нужно прекратить. У нас есть три критерия, по которым мы сортируем эти предприятия. Первая группа – стратегические предприятия, которые мы оставляем в управлении министерств и других органов власти. Вторая – на приватизацию. Третья – на ликвидацию", – заявил Милованов.

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Он также сообщил, что офис управления проектами уже сформировал концепцию приватизации.

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"У нас 3733 предприятия. Но это включая те, которые находятся в зоне АТО и в Крыму. То есть, минус 600, у нас остается три с лишним тысячи предприятий. Их сложно посчитать. <...> Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы", – сообщил Милованов.

По его словам, на каждом таком предприятии создадут ликвидационные комиссии.

Напомним, как говорится в программе деятельности правительства на пять лет, в Украине планируют приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи. Подробнее о целях Кабмина узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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