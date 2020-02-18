В Украине массово закрываются пункты приема вторсырья: эксперт назвал причину

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Пока в Украине так фактически и не заработал закон о сортировке мусора, пункты приема вторсырья начали массово закрываться. Как рассказала основательница общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская, это происходит из-за экономической нецелесообразности – на рынок поступает дешевое вторсырье из Европы.

"Пункты приема вторсырья в большинстве случаев закрываются. Казалось бы, все сортируют, радуются, но это не развивается по всей Украине, потому что есть факторы, и прямая экономика здесь не работает вообще. А еще добавляются такие факторы, как уменьшение стоимости вторсырья. Цена падает постоянно. Бумага была 2,5 гривни за килограмм, сегодня это 50 копеек, 1 гривня и даже 10 копеек. Так же и пластиковая бутылка: можно было сдать за 8-11 гривен, и предприятие в Фастове могло изготовить из этого синтепон. Сегодня эта бутылка стоит 3-4 гривни. То есть рынок заготовки экономически не защищен", - сказала Аратовская во время круглого стола о путях решения проблем с мусором заявила.

По словам Аратовской, в Украину из-за границы поступает очень дешевое вторсырье, потому что там работает принцип расширенной ответственности производителя и работает модель дофинансирования рынка заготовки вторсырья.

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"Из-за того, что заготовщики за рубежом в Европе получают дофинансирование своей деятельности, они могут нам подарить избыточное вторсырье, и из-за этого наши заготовщики внутри страны оказываются в неконкурентных условиях, рынок просто умирает. Скоро мы будем перерабатывать вторсырье за другие страны, а свое будем продолжать выбрасывать", – подчеркнула эксперт.

Как сообщалось, в Украине также заговорили о введении запрета на пакеты. Недавно в парламенте зарегистрировали законопроект № 2051-1. В нем говорится о запрете некоторых видов полиэтиленовых пакетов с 2022 года. За распространение пакетов предлагают ввести штраф до 8500 грн.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, что в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно – дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров. Теперь мировому сообществу нужно решить, что делать с этим неэкологичным монстром:

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