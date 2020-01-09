В Украине могут объединить ключевые налоги: Гетманцев раскрыл подробности

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

В ходе налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году, в Украине могут объединить единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает "Новое время".

"Несмотря на то, что я осторожно отношусь к уменьшению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел, и мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. В том числе, мне кажется, время объединения ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора", – сказал он.

Он добавил, что в целом налоговую нагрузку на фонд оплаты труда планируют снизить.

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"Я не готов говорить о каких-то конечных расчетах, конечных суммах, но мы говорим о том, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц – то есть ставка этого единого налога – должна составлять 15%. Сейчас 18% – это единая ставка. Может быть умеренная прогрессия, и с больших доходов будет уплачиваться больше налогов. Соответственно общий уровень налоговой нагрузки должен быть уменьшен", – объяснил Гетманцев.

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Он также подчеркнул, что поскольку ставка объединенного налога будет снижена, можно говорить о том, что военный сбор "будет вообще отменен".

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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